Решите задачу масса петуха- 15 кг меньме массы иньдюка а масса иньдюка в 6 раз больш?? масы петуха.Какова масса каждой птицы

Гость: Гость:

Пусть х- масса индюка, то х-15 масса петуха. По условию: 6(х-15)=х 6х-90-х=0 5х=90 х= 18 кг- масса инд.ка, то 18-15=3 кг- масса петуха Ответ: масса индюка 18 кг. а масса петуха- 3 кг