Решите задачу масса петуха- 15 кг меньме массы иньдюка а масса иньдюка в 6 раз больш?? масы петуха.Какова масса каждой птицы
Математика
Решите задачу масса петуха- 15 кг меньме массы иньдюка а масса иньдюка в 6 раз больш?? масы петуха.Какова масса каждой птицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- масса индюка, то х-15 масса петуха. По условию: 6(х-15)=х 6х-90-х=0 5х=90 х= 18 кг- масса инд.ка, то 18-15=3 кг- масса петуха Ответ: масса индюка 18 кг. а масса петуха- 3 кг
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