Решите задачу: На 21 детскую простыню требуется столько же полотна,сколько на 15 простыней для взрослых.Сколько полотна расходуют на 1 простыню для вз рослых если на 1 детскую простыню расходуют 1 м 50см? Вырази длину в сантиметрах