Решите задачу: На 21 детскую простыню требуется столько же полотна,сколько на 15 простыней для взрослых.Сколько полотна расходуют на 1 простыню для вз рослых если на 1 детскую простыню расходуют 1 м 50см? Вырази длину...
Решите задачу: На 21 детскую простыню требуется столько же полотна,сколько на 15 простыней для взрослых.Сколько полотна расходуют на 1 простыню для вз рослых если на 1 детскую простыню расходуют 1 м 50см? Вырази длину в сантиметрах
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 21х1,5=31,5м пошло на пошив 21 простыни 2) 31,5:15=2,1м на одну простынь для взрослых ответ: 2,1м на 1простынь для взрослых