Решите задачу На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8ч.На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени от едет на троллейбусе, а остальное время идёт пешком .Сколько минут Коля идёт пешком? (напишите решение ...
Математика
Решите задачу На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8ч.На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени от едет на троллейбусе, а остальное время идёт пешком .Сколько минут Коля идёт пешком? (напишите решение задачи по действиям)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8 ч:2=0,4 ч (едет на метро половину времени, значит остается тоже 0,4 ч) 0,4 ч*0,75=0,3 ч (едет на троллейбусе) 0,4 ч+0,3 ч=0,7 ч (едет всего) 0,8 ч-0,7 ч=0,1 ч (пешком) (60 мин*0,1=6 мин) Ответ: Коля идет пешком 0,1 ч (6 мин)
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