Решите задачу На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8ч.На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени от едет на троллейбусе, а остальное время идёт пешком .Сколько минут Коля идёт пешком? (напишите решение ...

Математика

Решите задачу На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8ч.На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени от едет на троллейбусе, а остальное время идёт пешком .Сколько минут Коля идёт пешком? (напишите решение задачи по действиям)

Автор: Гость