Решите задачу. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовате??ьности: А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т- А) Нарисуйте схему структуры двухцепочной ДНК. Б) Объясните, каким свойством ДНК при этом руководствовались В...
Биология
Решите задачу. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовате??ьности: А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т- А) Нарисуйте схему структуры двухцепочной ДНК. Б) Объясните, каким свойством ДНК при этом руководствовались В) Какова длина (в нм) этого фрагмента ДНК? Г) Сколько (в %) содержится нуклеотидов (по отдельности) в этой ДНК?
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