Решите задачу: На первом элеваторе зерна в три раза больше, чем на втором. Если с ??ервого элеватора вывезти 850т, а со второго 150т, то на обоих элеваторах зерна останется поровну. Какое количество зерна было на первом элева...
Математика
Решите задачу: На первом элеваторе зерна в три раза больше, чем на втором. Если с ??ервого элеватора вывезти 850т, а со второго 150т, то на обоих элеваторах зерна останется поровну. Какое количество зерна было на первом элеваторе?
Ответ(ы):
Гость:
3Х минус 850 равно Х минус 150. ЗХ минус Х равно 850 минус 150. 2Х равно 700. Х равен 350.- на втором. 350*3 равно 1050- на первом елеваторе.
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