Решите задачу: На первом элеваторе зерна в три раза больше, чем на втором. Если с ??ервого элеватора вывезти 850т, а со второго 150т, то на обоих элеваторах зерна останется поровну. Какое количество зерна было на первом элева...

Математика

Решите задачу: На первом элеваторе зерна в три раза больше, чем на втором. Если с ??ервого элеватора вывезти 850т, а со второго 150т, то на обоих элеваторах зерна останется поровну. Какое количество зерна было на первом элеваторе?

Автор: Гость