Решите задачу пж!Коля разделил 12 орехов поровну-себе и двум своим друзьям.Сколько орехов получил каждый? Надо решить по всем правилам,тоесть если надо 2 действия,ответ и поес нение к примеру: 1)10+10=20(к.)-........... 2)20-4=16(к.) Тоесть в первом действие написать что мы нашли этим действие