Решите задачу по физике пожалуйста какую массу нефти может доставить состав из 40 ??исертн если обьём одной цистёрны 60 метров кубицеских

Физика

Решите задачу по физике пожалуйста какую массу нефти может доставить состав из 40 ??исертн если обьём одной цистёрны 60 метров кубицеских

Автор: Гость