Решите задачу по физике пожалуйста какую массу нефти может доставить состав из 40 ??исертн если обьём одной цистёрны 60 метров кубицеских
Физика
Решите задачу по физике пожалуйста какую массу нефти может доставить состав из 40 ??исертн если обьём одной цистёрны 60 метров кубицеских
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=800 кг/м3 M=mn; - масса всех вагонов n=40 m=pv= 800*60=48 000 кг- масс одного вагона v=60 м^3 ___________ М-? М=48 000*40=1 920 000 кг.
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