Решите задачу по физике (тема - работа и мощность тока) По проводнику, к концам которого приложено напряжение 127 В, а другая - в сеть напряжением 220 В. В какой лампе при прохождении 1 Кл совершается большая работа?
Физика
Решите задачу по физике (тема - работа и мощность тока) По проводнику, к концам которого приложено напряжение 127 В, а другая - в сеть напряжением 220 В. В какой лампе при прохождении 1 Кл совершается большая работа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=U/q A= 127/1=127Дж A= 220/1 = 220Дж больше работа там где 220В
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