Решите задачу по физике (тема - работа и мощность тока) По проводнику, к концам которого приложено напряжение 127 В, а другая - в сеть напряжением 220 В. В какой лампе при прохождении 1 Кл совершается большая работа?

Физика

Решите задачу по физике (тема - работа и мощность тока) По проводнику, к концам которого приложено напряжение 127 В, а другая - в сеть напряжением 220 В. В какой лампе при прохождении 1 Кл совершается большая работа?

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