Решите задачу по математике за 4 класс . Роз на 34 больше чем ромашек , а гвоздик на 30 больше чем роз . Всего 203 цветка . Сколько роз , ромашек и гвоздик (не вместе , а по отдельности) ?
Математика
Решите задачу по математике за 4 класс . Роз на 34 больше чем ромашек , а гвоздик на 30 больше чем роз . Всего 203 цветка . Сколько роз , ромашек и гвоздик (не вместе , а по отдельности) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 ромашек 69 роз 99 гвоздик
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