Решите задачу по математике за 4 класс . Роз на 34 больше чем ромашек , а гвоздик на 30 больше чем роз . Всего 203 цветка . Сколько роз , ромашек и гвоздик (не вместе , а по отдельности) ?

Математика

Решите задачу по математике за 4 класс . Роз на 34 больше чем ромашек , а гвоздик на 30 больше чем роз . Всего 203 цветка . Сколько роз , ромашек и гвоздик (не вместе , а по отдельности) ?

Автор: Гость