Решите задачу по записи, в которой использовано удвоение числа. 1) Сумма двух чисел равна 224, причем одно число на 24 больше другого. Найдите эти числа. " "+ " "+24= 224. 2) В двух ящиках было 128 пакетов фруктового сока, прич...
Математика
Решите задачу по записи, в которой использовано удвоение числа. 1) Сумма двух чисел равна 224, причем одно число на 24 больше другого. Найдите эти числа. " "+ " "+24= 224. 2) В двух ящиках было 128 пакетов фруктового сока, причем в одном ящике на 44 пакета меньше, чем в другом. Сколько пакетов сока в каждом ящике? " " + " " - 44 = 128 помогите пожалуйста , кто понял вопросы
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Математика