Решите задачу: Поезд, двигаясь со скоростью 90 км/ч, проезжает мимо неподвижного н??блюдателя за 7 секунд. Какова длина поезда?

Математика
Решите задачу: Поезд, двигаясь со скоростью 90 км/ч, проезжает мимо неподвижного н??блюдателя за 7 секунд. Какова длина поезда?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90км/ч=90000:3600=25м/c скорость поезда 25*7=175м длина поезда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Просклонять число 84579
Ответить
Математика
Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Найти площадь,если ширина на 8см. ме??ьше его длины?
Ответить
Математика
В двух группах детского сада 36 детей. В первой группе на 4 малыша меньше, чем во вто??ой. Сколько детей в каждой из этих групп?
Ответить
Қазақ тiлi
Слова туынды в Зат е ,Сын е,Син е,Етистик.(3 слова на каждый) Пожалуйста!!!Помогите!!!
Ответить
Математика
Можите решить мне значение функции f (x) =5x-4 равно 5,5 найдите соответствующее значение функции аргумента x:
Ответить