Решите задачу: Поезд, двигаясь со скоростью 90 км/ч, проезжает мимо неподвижного н??блюдателя за 7 секунд. Какова длина поезда?
Математика
Решите задачу: Поезд, двигаясь со скоростью 90 км/ч, проезжает мимо неподвижного н??блюдателя за 7 секунд. Какова длина поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90км/ч=90000:3600=25м/c скорость поезда 25*7=175м длина поезда
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