Решите задачу: Поезд, двигаясь со скоростью 90 км/ч, проезжает мимо неподвижного н??блюдателя за 7 секунд. Какова длина поезда?

Математика

Решите задачу: Поезд, двигаясь со скоростью 90 км/ч, проезжает мимо неподвижного н??блюдателя за 7 секунд. Какова длина поезда?

Автор: Гость