Решите задачу: Портниха купила 7 метров шелка и 9 метров шерсти по одинаковой цене ?? заплатила А рублей.Сколько стоит 1 метр шерсти?

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Цена 1м шёлка пусть будет а Цена 1 м шерсти пусть будет b Тогда 7 м шёлка будет 7а 9 м шерсти будет 9b Из данных следует что: 7а+9b=А 9б=А-7а тогда цена 1м шерсти будет b=(А-7а):9