Решите задачу пожалуйста,чтобы там было: Решение и ответ. Сколько рублей стоит обед,состоящий из борща,поджарки сока и двух кусочков хлеба. Меню: Борщ 25 рублей. Поджарка 60 рублей. Хлеб 1 рубль. Сок 12 рублей Пожалуйсто...

Литература

Решите задачу пожалуйста,чтобы там было: Решение и ответ. Сколько рублей стоит обед,состоящий из борща,поджарки сока и двух кусочков хлеба. Меню: Борщ 25 рублей. Поджарка 60 рублей. Хлеб 1 рубль. Сок 12 рублей Пожалуйсто сделайте красткую запись и Решение,умоляю, в зарание СПАСИБО)))

Автор: Гость