Решите задачу пожалуйста,чтобы там было: Решение и ответ. Сколько рублей стоит обед,состоящий из борща,поджарки сока и двух кусочков хлеба. Меню: Борщ 25 рублей. Поджарка 60 рублей. Хлеб 1 рубль. Сок 12 рублей Пожалуйсто...
Литература
Решите задачу пожалуйста,чтобы там было: Решение и ответ. Сколько рублей стоит обед,состоящий из борща,поджарки сока и двух кусочков хлеба. Меню: Борщ 25 рублей. Поджарка 60 рублей. Хлеб 1 рубль. Сок 12 рублей Пожалуйсто сделайте красткую запись и Решение,умоляю, в зарание СПАСИБО)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+60+12+2=99 Ответ 99 рублей стоит обед состоящий из борща поджарки сока и двух кусочков хлеба к таким задачам нельзя зделать краткую запись
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