Решите задачу пожалуйста...... В коробке 8 пауков и жуков,всего у них 54 ноги.Сколько жуков и пауков в коробке отдельно?

Математика
Решите задачу пожалуйста...... В коробке 8 пауков и жуков,всего у них 54 ноги.Сколько жуков и пауков в коробке отдельно?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно и без системы уравнений. Если бы все 8 тварей были жуками, то ног было бы 6*8 = 48. Коль скоро ног на 6 больше, а каждый паук имеет на 2 ноги больше, чем жук, то в коробке было: 6/2 = 3 паука и 8 - 3 = 5 жуков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Просклонять по падежам словосочетания: красивый город Саратов, дальнее село Горы.
Ответить
Химия
Розставте коефіцієнти у поданій схемі хімічної реакції : SO2+H2O->H2SO4
Ответить
Математика
Решите уравнение: а)17/20-х=14/20-3/20; б)8/15-7/15+y=14/15
Ответить
Українська мова
Скласти і записати 4 речення зі словом "мати" у науковому, офіційно діловому, худож??ьому та публіцистичному стилях, в кожному стилі по одному реченні
Ответить
Алгебра
Решить уравнение (X+6)^2=(15-x)^2
Ответить