Решите задачу пожалуйста...... В коробке 8 пауков и жуков,всего у них 54 ноги.Сколько жуков и пауков в коробке отдельно?
Математика
Решите задачу пожалуйста...... В коробке 8 пауков и жуков,всего у них 54 ноги.Сколько жуков и пауков в коробке отдельно?
Ответ(ы):
Гость:
Можно и без системы уравнений. Если бы все 8 тварей были жуками, то ног было бы 6*8 = 48. Коль скоро ног на 6 больше, а каждый паук имеет на 2 ноги больше, чем жук, то в коробке было: 6/2 = 3 паука и 8 - 3 = 5 жуков
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