Решите задачу: продавец цветов принес 35 гвоздик. Сколькими способами он может сос??авить букетов с одинаковым кол-во цветов в каждом букете? Какое кол-во цветов возможно в одном букете?
Математика
Решите задачу: продавец цветов принес 35 гвоздик. Сколькими способами он может сос??авить букетов с одинаковым кол-во цветов в каждом букете? Какое кол-во цветов возможно в одном букете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 букетов по 5 гвозик
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