Решите задачу: продавец цветов принес 35 гвоздик. Сколькими способами он может сос??авить букетов с одинаковым кол-во цветов в каждом букете? Какое кол-во цветов возможно в одном букете?

Математика

Решите задачу: продавец цветов принес 35 гвоздик. Сколькими способами он может сос??авить букетов с одинаковым кол-во цветов в каждом букете? Какое кол-во цветов возможно в одном букете?

Автор: Гость