Решите задачу, продемонстрируйте подробное решение, дайте ответ. Повар испёк 15 блинчиков с разными начинками: с повидлом, с творогом, со сгущёнкой. Блинчиков со сгущёнкой – больше, чем блинчиков с творогом и блинчик...

Решите задачу, продемонстрируйте подробное решение, дайте ответ. Повар испёк 15 блинчиков с разными начинками: с повидлом, с творогом, со сгущёнкой. Блинчиков со сгущёнкой – больше, чем блинчиков с творогом и блинчиков с повидлом по отдельности. Но вдвое больше, чем блинчиков с повидлом. Сколько блинчиков с творогом? Пожалуйста дайте решение