Решите задачу расстояние от москвы до екатеринбурга по железной дороге 1667 км от е??атеринбурга до новосибирска 1524 километров от москвы до иркутска 5042 километров чему равно расстояние от новосибирска до иркутска по железно...
Математика
Решите задачу расстояние от москвы до екатеринбурга по железной дороге 1667 км от е??атеринбурга до новосибирска 1524 километров от москвы до иркутска 5042 километров чему равно расстояние от новосибирска до иркутска по железной дороге
Ответ(ы):
Гость:
1667+1524=3191 км. Сложи расстояния.
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