Решите задачу . Ручка , блокнот и 5 тетрадей стоят вместе 132 рубля . Ручка стоит 48 р??блей., блокнот в 2 раза дешевле ручки . Сколько стоит одна тетрадь?

Математика
Решите задачу . Ручка , блокнот и 5 тетрадей стоят вместе 132 рубля . Ручка стоит 48 р??блей., блокнот в 2 раза дешевле ручки . Сколько стоит одна тетрадь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48:2=24 руб цена блокнота                                                                               132-(48+24)=132-72=60 руб цена 5 тетрадей                                                      60:5=12 руб цена 1 тетради
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