Решите задачу . Ручка , блокнот и 5 тетрадей стоят вместе 132 рубля . Ручка стоит 48 р??блей., блокнот в 2 раза дешевле ручки . Сколько стоит одна тетрадь?

Математика

Решите задачу . Ручка , блокнот и 5 тетрадей стоят вместе 132 рубля . Ручка стоит 48 р??блей., блокнот в 2 раза дешевле ручки . Сколько стоит одна тетрадь?

Автор: Гость