Решите задачу . Ручка , блокнот и 5 тетрадей стоят вместе 132 рубля . Ручка стоит 48 р??блей., блокнот в 2 раза дешевле ручки . Сколько стоит одна тетрадь?
Математика
Решите задачу . Ручка , блокнот и 5 тетрадей стоят вместе 132 рубля . Ручка стоит 48 р??блей., блокнот в 2 раза дешевле ручки . Сколько стоит одна тетрадь?
Ответ(ы):
Гость:
48:2=24 руб цена блокнота 132-(48+24)=132-72=60 руб цена 5 тетрадей 60:5=12 руб цена 1 тетради
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