Решите задачу с помощью схемы. T=4ч _v1=40км/ч_____S1=?км_________________________разница S=20км___________ V2=?км/ч. S2=?км Задача в до гонку

Математика

Решите задачу с помощью схемы. T=4ч _v1=40км/ч_____S1=?км_________________________разница S=20км___________ V2=?км/ч. S2=?км Задача в до гонку

Автор: Гость