Решите задачу с помощью схемы. T=4ч _v1=40км/ч_____S1=?км_________________________разница S=20км___________ V2=?км/ч. S2=?км Задача в до гонку
Математика
Решите задачу с помощью схемы. T=4ч _v1=40км/ч_____S1=?км_________________________разница S=20км___________ V2=?км/ч. S2=?км Задача в до гонку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 х 40 =160 км -1 растояние 160 -20 = 140 км - 2 расстояние 140: 4 =35 км/ч - v 2
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