Решите задачу с помощью уравнения угол NOK равен 120 градусов,OD Луч проведенный внут??и него.Cколько градусов содержит угол DOK,если градусная мера углаNOD: 1) на 20 градусов больше градусной меры угла DOK; 2)в 3 раза больше ...

Математика

Решите задачу с помощью уравнения угол NOK равен 120 градусов,OD Луч проведенный внут??и него.Cколько градусов содержит угол DOK,если градусная мера углаNOD: 1) на 20 градусов больше градусной меры угла DOK; 2)в 3 раза больше градусной меры угла DОK 3) в 2 раза меньше градусной меры угла DOK Начертите в тетрадь рисунок по условию задачи

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