Решите задачу с помощью уравнения угол NOK равен 120 градусов,OD Луч проведенный внут??и него.Cколько градусов содержит угол DOK,если градусная мера углаNOD: 1) на 20 градусов больше градусной меры угла DOK; 2)в 3 раза больше ...

Математика
Решите задачу с помощью уравнения угол NOK равен 120 градусов,OD Луч проведенный внут??и него.Cколько градусов содержит угол DOK,если градусная мера углаNOD: 1) на 20 градусов больше градусной меры угла DOK; 2)в 3 раза больше градусной меры угла DОK 3) в 2 раза меньше градусной меры угла DOK Начертите в тетрадь рисунок по условию задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть угол DOK=x  1)NOD=x+20  x+x+20=120  2x=120-20  2x=100  x=50  угол DOK=50  2)NOD=3x  3x+x=120  4x=120  x=120:4  x=30  угол DOK=30  3)NOD=x/2  x/2+x=120  3x/2=120  3x=120*2  3x=240  x=240:3  x=80  угол DOK=80
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