Решите задачу с помощью уравнения угол NOK равен 120 градусов,OD Луч проведенный внут??и него.Cколько градусов содержит угол DOK,если градусная мера углаNOD: 1) на 20 градусов больше градусной меры угла DOK; 2)в 3 раза больше ...
Математика
Решите задачу с помощью уравнения угол NOK равен 120 градусов,OD Луч проведенный внут??и него.Cколько градусов содержит угол DOK,если градусная мера углаNOD: 1) на 20 градусов больше градусной меры угла DOK; 2)в 3 раза больше градусной меры угла DОK 3) в 2 раза меньше градусной меры угла DOK Начертите в тетрадь рисунок по условию задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть угол DOK=x 1)NOD=x+20 x+x+20=120 2x=120-20 2x=100 x=50 угол DOK=50 2)NOD=3x 3x+x=120 4x=120 x=120:4 x=30 угол DOK=30 3)NOD=x/2 x/2+x=120 3x/2=120 3x=120*2 3x=240 x=240:3 x=80 угол DOK=80
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Составь предложение по схеме. Запиши его . Подчеркни главные члены предложения. (Кто? Какой?) ___ (Что делал? Где?)
Русский язык
Спиши отрывок из детских воспоминаний В Инбер.Отмечай все орфограммы.Имена сущ. и глаголы в начальной форме отмечай v.Подчеркни имена сущ. с предло...