Решите задачу с помощью уравнения В 3 классах 71 ученик . В первом классе учащихся на 4 человека больше чем во втором и на 3 человека меньше чем в 3 сколько учащихся в каждом классе ?
Математика
Решите задачу с помощью уравнения В 3 классах 71 ученик . В первом классе учащихся на 4 человека больше чем во втором и на 3 человека меньше чем в 3 сколько учащихся в каждом классе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 классе икс . во 2 классе икс -4.в 3 классе икс +3 . икс + икс -4 + икс+3=71. 3икс -1=71 . 3 икс =72. икс =24
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