Решите задачу с помощью уравнения В 3 классах 71 ученик . В первом классе учащихся на 4 человека больше чем во втором и на 3 человека меньше чем в 3 сколько учащихся в каждом классе ?

Математика

Решите задачу с помощью уравнения В 3 классах 71 ученик . В первом классе учащихся на 4 человека больше чем во втором и на 3 человека меньше чем в 3 сколько учащихся в каждом классе ?

Автор: Гость