Решите задачу: Ширина прямоугольника в 3 раза меньше длины. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 56 метров.
Разное
Решите задачу: Ширина прямоугольника в 3 раза меньше длины. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 56 метров.
Ответ(ы):
Гость:
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