Решите задачу сначала арифметическим способом ,а патом алгебричестким с двух уча??тков сабрали 24 т свеклы .со второго участока собрали на 8 кг меньше ,чем с первого .сколько свеклы собрали с каждого участка
Математика
Решите задачу сначала арифметическим способом ,а патом алгебричестким с двух уча??тков сабрали 24 т свеклы .со второго участока собрали на 8 кг меньше ,чем с первого .сколько свеклы собрали с каждого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1способ. 1)24-8=16(кг) с 1 участка. 2) 16-8 =8 (кг)- со второго участка. ответ с 1 уч. 16 кг, со 2 уч. 8кг 2 способ Х - первый участок Х+8 второй участок составляем уравнение Х+8 =24 х=24-8 х=16(кг)- 1 участок 16-8=8(кг)- 2 участок ответ с 1 уч.-16 кг, со 2 уч.-8кг
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