Решите задачу сначала арифметическим способом ,а патом алгебричестким с двух уча??тков сабрали 24 т свеклы .со второго участока собрали на 8 кг меньше ,чем с первого .сколько свеклы собрали с каждого участка

Математика

Решите задачу сначала арифметическим способом ,а патом алгебричестким с двух уча??тков сабрали 24 т свеклы .со второго участока собрали на 8 кг меньше ,чем с первого .сколько свеклы собрали с каждого участка

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