Решите задачу, составив уравнение. !!! ПРОСТАЯ ЗАДАЧА !!! СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!! Длина ш??ольного стадиона на 40 м больше, чем ширина. Найдите длину и ширину стадиона, если его площадь равна 4500 м².
Алгебра
Решите задачу, составив уравнение. !!! ПРОСТАЯ ЗАДАЧА !!! СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!! Длина ш??ольного стадиона на 40 м больше, чем ширина. Найдите длину и ширину стадиона, если его площадь равна 4500 м².
Ответ(ы):
Гость:
Пусть ширина равна Х, тогда длина равна (Х+40) (Х+40)*Х=4500 т.к. ширина Х не может быть отрицательной, то ширина равна 50 м. тогда длина равна 50+40=90 м
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