Решите задачу спомощью уравнения.Два поля занимают площадь156.8 га.Одно поле на 28.2 га больше другого.найдите площадь каждого поля.Помогите решить!

Асли бы поля занимали равную площадь, то она бы была равна 156,8-28,2=128,6 га. Площадь меньшего поля, таким образом, 128,6/2=64,3Га, а большего 64,3+28,2=92,5 Га. Впрочем, Вы просили с помощью уравнения. Площадь меньшего х.Большего х+28,2 2х+28,2=156,8 2х=128,6 х=64,3 х+28,2=92,5 Ответ: 64,3 Га, 92,5 Га