Решите задачу спомощью уравнения.Два поля занимают площадь156.8 га.Одно поле на 28.2 га больше другого.найдите площадь каждого поля.Помогите решить!
Решите задачу спомощью уравнения.Два поля занимают площадь156.8 га.Одно поле на 28.2 га больше другого.найдите площадь каждого поля.Помогите решить!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Асли бы поля занимали равную площадь, то она бы была равна 156,8-28,2=128,6 га. Площадь меньшего поля, таким образом, 128,6/2=64,3Га, а большего 64,3+28,2=92,5 Га. Впрочем, Вы просили с помощью уравнения. Площадь меньшего х.Большего х+28,2 2х+28,2=156,8 2х=128,6 х=64,3 х+28,2=92,5 Ответ: 64,3 Га, 92,5 Га