Решите задачу: Туристы путь в 270км проделали,двигаясь 6 часов на теплоходе и 3 часа на автобусе. Какова была скорость теплохода, если она вдвое меньше скорости автобуса?
Математика
Решите задачу: Туристы путь в 270км проделали,двигаясь 6 часов на теплоходе и 3 часа на автобусе. Какова была скорость теплохода, если она вдвое меньше скорости автобуса?
Ответ(ы):
Гость:
6*x+3*2x=270 6x+6x=270 12x=270 x=270:12 x=22,5км/ч скорость теплохода
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