Решите задачу: Туристы путь в 270км проделали,двигаясь 6 часов на теплоходе и 3 часа на автобусе. Какова была скорость теплохода, если она вдвое меньше скорости автобуса?

Математика

Решите задачу: Туристы путь в 270км проделали,двигаясь 6 часов на теплоходе и 3 часа на автобусе. Какова была скорость теплохода, если она вдвое меньше скорости автобуса?

Автор: Гость