Решите задачу В январе водитель автобуса израсходовал 13,5% заготовленного на весь год топлива,а в феврале 19,5% всего топлива.Сколько тонн топлива заготовили на год ?

Математика
Решите задачу В январе водитель автобуса израсходовал 13,5% заготовленного на весь год топлива,а в феврале 19,5% всего топлива.Сколько тонн топлива заготовили на год ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЯНВАРЬ. (300/100)*13.5 = 40.5 т израсходовали в январе  ФЕВРАЛЬ. (300/100)*19.5 = 58.5 т израсходовали в феврале  58.5 - 40.5 = 18 т  На 18т израсходовали больше в феврале
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