Решите задачу В январе водитель автобуса израсходовал 13,5% заготовленного на весь год топлива,а в феврале 19,5% всего топлива.Сколько тонн топлива заготовили на год ?

Математика

Решите задачу В январе водитель автобуса израсходовал 13,5% заготовленного на весь год топлива,а в феврале 19,5% всего топлива.Сколько тонн топлива заготовили на год ?

Автор: Гость