Решите задачу - в магазине торговая надбавка составляет 18%.сколько рублей стоит товар на базе,если в магазине его продают по 755 рублей 20копеек?

Математика

Решите задачу - в магазине торговая надбавка составляет 18%.сколько рублей стоит товар на базе,если в магазине его продают по 755 рублей 20копеек?

Автор: Гость