Решите задачу - в магазине торговая надбавка составляет 18%.сколько рублей стоит товар на базе,если в магазине его продают по 755 рублей 20копеек?

Математика
Решите задачу - в магазине торговая надбавка составляет 18%.сколько рублей стоит товар на базе,если в магазине его продают по 755 рублей 20копеек?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
755,20-100% х- 88% х=755,20*88:100 х= 664,576
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