Решите задачу: "В первые классы поступает 45 человек: 20 мальчиков и 25 девочек. Их распределили по двум классам: в одном должно плучится 22 человека, а в другом 23 человека.После распределения посчитали процент дево...

Решите задачу: "В первые классы поступает 45 человек: 20 мальчиков и 25 девочек. Их распределили по двум классам: в одном должно плучится 22 человека, а в другом 23 человека.После распределения посчитали процент девочек в каждом классе и полученные числа сложили. Каким должно быт распределение по классам, чтобы полученная сумма была наибольшей? "