Решите задачу : В первый день засеяли 2 2/9 поля, а во второй нв 7/9 поля больше . Сколько всего засеяли за два дня?
Математика
Решите задачу : В первый день засеяли 2 2/9 поля, а во второй нв 7/9 поля больше . Сколько всего засеяли за два дня?
Ответ(ы):
Гость:
|-22,9 ||- 7,9 1)22,9+7,9=30,8 (п)- на второй день. 2) 22,9+30,8=53,7 (п)-всего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Два куска медного провода одинаковой длины имеют сечения 0,5 мм^2 и 2 мм^2. Какой из них окажет току в цепи большее сопротивление? Во сколько раз? ...
Биология
Математика
Найди значение одного выражения в столбик.Используй результат для вычисления остальных выражений способом округления 394+487 398+487 494+387 59...
Окружающий мир