Решите задачу : В первый день засеяли 2 2/9 поля, а во второй нв 7/9 поля больше . Сколько всего засеяли за два дня?

Математика

Решите задачу : В первый день засеяли 2 2/9 поля, а во второй нв 7/9 поля больше . Сколько всего засеяли за два дня?

Автор: Гость