Решите задачу: В первый день туристы были в пути 4 ч,а во второй 6 ч, двигаясь с одинаковой скоростью.Сколько километров туристы прошли в первый день, если во второй день они прошли на 18 км больше,чем в первый ? ...
Решите задачу: В первый день туристы были в пути 4 ч,а во второй 6 ч, двигаясь с одинаковой скоростью.Сколько километров туристы прошли в первый день, если во второй день они прошли на 18 км больше,чем в первый ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
6-4=2ч (на 2 часа дольше туристы были в пути во 2 день) 18*2=9 км/час скорость туристов 9*4=36 км прошли туристы в 1 день 9*6=54 км прошли туристы во 2 день