Решите задачу: Волк,Ёж, Чиж и Бобер делили апельсин. Ежу досталась вдвое больше долек,чем Чижу, Чижу-впятеро меньше, чем Бобру, а Бобру-на 8 долек больше, чем Чижу. Найдите, с колько долек было в апельсине, если Волку...
Решите задачу: Волк,Ёж, Чиж и Бобер делили апельсин. Ежу досталась вдвое больше долек,чем Чижу, Чижу-впятеро меньше, чем Бобру, а Бобру-на 8 долек больше, чем Чижу. Найдите, с колько долек было в апельсине, если Волку досталась только кожура.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть чижу досталось - х, тогда ежу - 2х, а бобру - 5х, следовательно: 5х - х = 8 4х = 8 х = 8 : 4 х = 2 дольки досталось чижу 2 * 2 = 4 дольки досталось ежу 2 * 5 = 10 долек досталось бобру 2 + 4 + 10 = 16 долек было в апельсине Ответ: в апельсине было 16 долек .