Решите задачу: Волк,Ёж, Чиж и Бобер делили апельсин. Ежу досталась вдвое больше долек,чем Чижу, Чижу-впятеро меньше, чем Бобру, а Бобру-на 8 долек больше, чем Чижу. Найдите, с колько долек было в апельсине, если Волку досталась только кожура.