Решите задачу выделяя три этапа математического моделирования В книге 140стр в пятницу знайка прочитал в 1,2 раза меньше страниц чем в субботу и на 20 страниц больше чем в вос кресенье сколько страниц прочитал знайка ...
Решите задачу выделяя три этапа математического моделирования В книге 140стр в пятницу знайка прочитал в 1,2 раза меньше страниц чем в субботу и на 20 страниц больше чем в вос кресенье сколько страниц прочитал знайка в субботу
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В пятницу прочитал х, в субботу 1,2х, в воскресенье х - 20. Получим уравнение: х+1,2х+х-20=140. Следовательно х=50. Но это в пятницу. А в субботу прочитали 60 страниц.