решите задачу.из деревни петровка в село михайловское,расстояние до которого 15км, в 8 часов утра вышел пешеход , а в 12 часов из деревни в том же нап равлении выехал велосипедист. догонит ли велосипедист пешехода , е...

решите задачу.из деревни петровка в село михайловское,расстояние до которого 15км, в 8 часов утра вышел пешеход , а в 12 часов из деревни в том же нап равлении выехал велосипедист. догонит ли велосипедист пешехода , если пешеход идёт со скоростью 3км/ч,а велосипедист едет со скоростью 12км/ч?