решите задачу.из деревни петровка в село михайловское,расстояние до которого 15км, в 8 часов утра вышел пешеход , а в 12 часов из деревни в том же нап равлении выехал велосипедист. догонит ли велосипедист пешехода , е...
решите задачу.из деревни петровка в село михайловское,расстояние до которого 15км, в 8 часов утра вышел пешеход , а в 12 часов из деревни в том же нап равлении выехал велосипедист. догонит ли велосипедист пешехода , если пешеход идёт со скоростью 3км/ч,а велосипедист едет со скоростью 12км/ч?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 12 - 8 = 4 часа шел пешеход до выезда велосипедиста 2) 4 * 3 = 12 км прошел пешеход за 4 часа 3) 12 - 3 = 9 км/ч скорость сближения 4) 12 : 9 = 1,333 часа = 1 час 20 минут догонит велосипедист