Решите задачу:На изготовление 10 пар детских ботинок потребовалось 36 квадратных дм кожи. Сколько квадратных м пошло на 1000 пар таких ботинок?

1 кв.м= 100 кв.дц., а у нас в звдвче 36 кв.дц. Сначала их надо перевести в кв. метры. Для этого 36:100= 0,36( кв.м)-- это мы узнали сколько пойдёт кв. м на 10 пар обуви. Теперь нам надо узнать сколько кв. м. кожи пойдёт на пошив одной пары обуви. Для этого надо 0,36:10 = 0,036( кв.м). И затем узнаем сколько кв.м. кожи пошло на пошив 1000 таких пар обуви. Для этого 0,036* 1000= 36 (кв.м) . 1) 1000:10=100(кв.м) 2)100*36=3600(кв.м) 3)3600:100=36(кв.м)