Решите задачу,составив уравнение:На первой стоянке в 4раза меньше автомашин, чем на второй. После того как на первую приехали 35 автомашин,а со второй уехали 25 автомашин, автомашин на стоянке стало поровну. Сколько автомашин было на каждой стоянке первоначально?

Пусть на первой автостоянке было х машин, тогда на второй 4х. Когда на первую приехало 35 машин, то стало (х+35)машин, когда со второй уехало 25 машин, то стало (4х-25)машин.Известно, что машин стало поровну. Составим уравнение: х+35=4х-25 3х=60 х=20 На первой стоянке было 20 машин, а на второй: 20*4=80 машин. Все.