Решительно уравнения 3х=5 11х=14 6х=5

Решительно уравнения 3х=5 11х=14 6х=5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)3х=5 х=53=1 целая 23 2)11х=14 х=1411=1 целая 311 3)6х=5 х=56
Похожие вопросы