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Решительно уравнения 3х=5 11х=14 6х=5
Решительно уравнения 3х=5 11х=14 6х=5
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)3х=5 х=53=1 целая 23 2)11х=14 х=1411=1 целая 311 3)6х=5 х=56
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