Решити пожалуйста только со схемой
Математика
Решити пожалуйста только со схемой
Ответ(ы):
Гость:
Помидоры=х огур=4х 4х-х=456 3х=456 456÷3=153 (кг)-помидоры 152×4=608 (кг)-огурцы
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