Решити уравнение пожалуйсто надо срочно! только распешити уравнение 1) 5-2(х-1)=4-х 2) 5(1-х)=2(х-8) 3) 5(1-х)-10=2(х+1) 4) 9-5(х+1)=4+х 5) 7(1-2х)=4+3(х+1) 6) 3(1-х)-5(х+2)=1-4х 7) 8-3х=4(х-1)-(х-6)
Математика
Решити уравнение пожалуйсто надо срочно! только распешити уравнение 1) 5-2(х-1)=4-х 2) 5(1-х)=2(х-8) 3) 5(1-х)-10=2(х+1) 4) 9-5(х+1)=4+х 5) 7(1-2х)=4+3(х+1) 6) 3(1-х)-5(х+2)=1-4х 7) 8-3х=4(х-1)-(х-6)
Ответ(ы):
Гость:
1) 5-2х+2=4-х -2х+х=-5-2+4 -х=-3 х=3 2)5-5х=2х-16 -5х-2х=-5-16 -7х=-21 х=3 3)5-5х-10=2х+2 -5х-2х=-5+10+2 -7х=7 х=-1 4)9-5х-5=4+х -5х-х=-9+5+4 -6х=0 х=0 5)7-14х=4+3х+3 -14х-3х=-7+4+3 -17х=0 х=0 6)3-3х-5х-10=1-4х -3х-5х+4х=-3+10+1 -4х=8 х=-2 8)8-3х=4х-4-х+6 -3х-4х+х=-8-4+6 -6х=-6 х=1
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