Решити задачу-в магазине торговая надбавка составляет 18%.сколько рублей стоит товар на базе, если в магазине его продают по 755 рублей.20 копеек?

Математика

Решити задачу-в магазине торговая надбавка составляет 18%.сколько рублей стоит товар на базе, если в магазине его продают по 755 рублей.20 копеек?

Автор: Гость