Решити задачу-в магазине торговая надбавка составляет 18%.сколько рублей стоит товар на базе, если в магазине его продают по 755 рублей.20 копеек?

Математика
Решити задачу-в магазине торговая надбавка составляет 18%.сколько рублей стоит товар на базе, если в магазине его продают по 755 рублей.20 копеек?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
755,20 - 118%      х      - 100% х = (755,20*100) / 118 = 640р - стоит товар на базе
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