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Решить |х-1|+|х-2|+|х-3|=2
Решить |х-1|+|х-2|+|х-3|=2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3х+4=0 Х=1.99999.... (9)
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