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Решить аналитически и графически /-х+2/=2х+1
Решить аналитически и графически /-х+2/=2х+1
Ответ(ы):
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Вмодуле все знаки полажительные значит *= 3+2* потом *=6
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