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Решить неравенство 3x+4-х2gt;0 x2- х в квадрате
Решить неравенство 3x+4-х2gt;0 x2- х в квадрате
Ответ(ы):
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Чертим числовую ось со следующей последовательностью знаков: Отмечаем точки и Пишем ответ:
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