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Решить неравенство (x 2)(x 3) lt; 0.
Решить неравенство (x 2)(x 3) lt; 0.
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X2-3x-2x+6=0 x2-5x+6=0 D=25-4*6=1 x1=5+1/2=3 x2=5-1/2=2
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