Решить неравенство (x 2)(x 3) lt; 0.

Решить неравенство (x 2)(x 3) lt; 0.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
X2-3x-2x+6=0 x2-5x+6=0 D=25-4*6=1 x1=5+1/2=3 x2=5-1/2=2
Похожие вопросы