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Решить по действиям уравнения 1)x+248=446 2) x:12=348
Решить по действиям уравнения 1)x+248=446 2) x:12=348
Ответ(ы):
Ответил Гость:
X+248=446 x=446-248 x=198 x/12=348 x=348*12 x=4176
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