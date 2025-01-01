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Решить систему уравнений 10х+4у= -2 3х-у= -5
Решить систему уравнений 10х+4у= -2 3х-у= -5
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение y = 3x + 5 10x + 4( 3x + 5 ) = - 2 10x + 12x = - 2 - 20 22x = - 22 X = - 1 y = - 3 + 5 = 2 Ответ ( - 1 ; 2 )
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