Решить систему уравнений 10х+4у= -2 3х-у= -5

Решить систему уравнений 10х+4у= -2 3х-у= -5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Решение y = 3x + 5 10x + 4( 3x + 5 ) = - 2 10x + 12x = - 2 - 20 22x = - 22 X = - 1 y = - 3 + 5 = 2 Ответ ( - 1 ; 2 )
Похожие вопросы