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Решить систему уравнений: x+y=2 3x+4y=5
Решить систему уравнений: x+y=2 3x+4y=5
Ответ(ы):
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х+у=2 3х+4у=5 х=2-у 3(2-у)+4у=5 6-3у+4у=5 -3у+4у=5-6 у=-1 х=2-(-1)=3 Ответ: х=3, у=-1
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