Решить уравнение (18-x)-7(2x-4)=5x+20

Решить уравнение (18-x)-7(2x-4)=5x+20

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Решение 18-х-14х+28=5х+20 46-15х=5х+20 -15х-5х=20-46 -20х=-26 х=26:20 х=1,3 проверим 18-1,3-14*1,3+28=5*1,3+20 16,7-18,2+28=26,5 26,5=26,5
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