Решить уравнение 2lg9+1=lg9x

Решить уравнение 2lg9+1=lg9x

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2lg9+1=lg9х 2lg9=lg9=lg81 1=lg10 lg81+lg10=lg9хlg810=lg9х810=9хх=90
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