Решить уравнение -(2x-5)+(1+4x)=4

Решить уравнение -(2x-5)+(1+4x)=4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-2х+10+1+4х=4 2х=4-11 2х=-7 х=-3,5
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